"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московської церкви в Україні переспівали патріотичну пісню на свій лад. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент виконання української патріотичної пісні "Батько наш Бандера..." у виконанні групи священників УПЦ (МП).