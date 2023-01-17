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"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московської церкви в Україні переспівали патріотичну пісню на свій лад. ВIДЕО

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У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований фрагмент виконання української патріотичної пісні "Батько наш Бандера..." у виконанні групи священників УПЦ (МП).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, московські священники перебудували пісню на свій лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - саме так звучить пісня у виконанні представників Мукачівської єпархії УПЦ (МП).

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сатана-ваш папа а рабсєя-мама а самі ви-фсбшне плємя...
  • 5 копійок
    Свого нічого нема. Все крадуть і мавпують.
  • Kindrat74
    Придумав гарне продовження: "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати, будем ми в Расєйку пішки пиз..вати!!! Бороди до пупа, а мізків не має, як така сволота попаде до раю?"
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