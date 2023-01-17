Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО

Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.