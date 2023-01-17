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Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО

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Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин опублікував у соцмережах спеціальне відео зі своїм коментарем та фрагментами розмови з громадянином Польщі.

"Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!", - обурюється росінин.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А Ви знаєте...?
    Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
    Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
    Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
    Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
    Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
    Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
    Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
    Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
    Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
    Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
    Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
    Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
    Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
    Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
    А чи може знаєте...?
    ‼️‼️‼️Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
    І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
    Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. ‼️А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
    P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
    І від себе :якщо ти українець , ти повинен і хотіти і змогти хоча б намагатись розмовляти українською , хоч ламаною ,хоч суржиком ,але Мовою .
    для цього не потрібен найвищий рівень IQ ,лише свідоме бажання ...якщо ти українець...
    © Уляна Маляр
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Анатолий К 65c6a92d
    А що там знати "русскую душу" - "хатєлось єму пере..ть", ось в вся російська душа. Російська душа - душонка сцикливорого терориста, яка вбиває жінок і дітей!
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