Росіянин скаржиться на неприязність поляка на гірськолижному курорті: "Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!". ВIДЕО
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Росіянин поскаржився на неприязне ставлення поляків до нього під час перебування на гірськолижному курорті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин опублікував у соцмережах спеціальне відео зі своїм коментарем та фрагментами розмови з громадянином Польщі.
"Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом пере#бать!", - обурюється росінин.
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