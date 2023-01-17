Шойгу проінспектував окупантів в Україні, - міноборони РФ. ВIДЕО

Міністерство оборони Росії опублікувало відео інспекції главою відомства Сергієм Шойгу штабу угрупування військ "Схід" в зоні бойових дій.

Відповідне відео опубліковане в телеграмі міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на командному пункті угрупування "Схід" Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій угруповань окупаційних військ.

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Він також звернув увагу на організацію забезпечення загарбників, організацію фортифікаційних робіт та створення умов для "безпечного" розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів.

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Минулого разу Шойгу інспектував окупаційні війська 22 грудня.

До цього російські ЗМІ повідомляли про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, але виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

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