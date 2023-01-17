Харківські тероборонівці виконують бойові завдання на передовій. ВIДЕО

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти їх бойової роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зазначають, що російські окупати постійно ведуть вогонь з різних типів зброї і постійно отримують відсіч.

"Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків", - пишуть тероборонівці у коментарі до відео.

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