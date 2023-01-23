Український танкіст із 24-ї ОМБр дає коментар англійською мовою для журналістів ВВС. ВIДЕО
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Український танкіст на ім’я Богдан із 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила легко відповів на питання іноземних журналістів англійською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць відповів на питання чи вплине на ситуацію у війні постачання іноземних танків.
"Думаю "Абрамс", "Леопард" чи "Челенджер" нам би дуже підійшли. Будь-який танк допоміг би нам перемогти", - сказав український воїн, стоячи з побратимами біля своєї бронемашини радянського зразка.
"Український "найомнік" із 24-ї ОМБр шпарить англійською, аж гай шумить", - пише у коментарі автор публікації.