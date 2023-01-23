Такі перепустки, як на відео з подарунком від начальника патрульної поліції Пилипенка, уже два роки не дійсні, - міськрада. ВIДЕО

З березня 2021 року у Львові діють перепустки на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста нового зразка, тому перепустка з відео, яке шириться у соцмережах, втратила чинність ще два роки тому, і міська рада її не видавала.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Перепустка такого типу, яку було показано на відео, вже не дійсна. Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Тому що з березня 2021 року є нові бланки перепусток, які дають можливість заїзду на площу Ринок. Тому те, що було на відео, не дає права заїзду на площу Ринок. Однак на підставі відео, яке опубліковане, ми оформили службове розслідування, і зараз з’ясовуємо, що це був за документ в ролику", – зазначила керівниця ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз.

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За словами посадовиці, перепустки такого зразка, як та, що була на відео, давали право разового проїзду, і видавалася для проїзду делегацій, службової техніки, наприклад при проведенні реставраційних робіт, тощо. Вона могла діяти протягом трьох місяців, щоб не оформляти постійно разові заїзди для категорії Д. Сьогодні зразок старої перепустки можна знайти в інтернеті, натомість нових зразків у мережі немає.

Для того, щоб мати змогу заїхати у центр міста, крім чинної перепустки, транспортний засіб також має бути внесений в електронну базу даних, інакше болард не пропустить авто.

Нагадаємо, начальника патрульної поліції Львівщини відсторонили від посади, проводиться службове розслідування через перепустку на проїзд площею Ринок, яку він подарував своїй дівчині. Відео, через яке розпочато службове розслідування, опубліковане 22 січня у фейсбуці.