В Одесі співробітники військкомату під час вручення повістки затримують чоловіків та використовують автомобіль швидкої допомоги: призначено службові перевірки. ВIДЕО

В Одесі люди в формі затримують чоловіків та силоміць заштовхують до автівок швидких, поліції та звичайних бусів. Відповідні відео протягом останніх тижнів публікують місцеві пабліки, а місцевий центр комплектування та військове керівництво підтвердили такі дії.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Вивезення чоловіків до центрів територіального комплектування силоміць може кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, розповів Дмитро Ткаченко. Натомість усі військовозобов’язані мають самостійно прийти для звірки даних. Просити документи на вулицях співробітники військкоматів права не мають, як і особисто виписувати повістки.

"Дійсно, практика така, що людині можуть запропонувати сісти в транспорт та проїхати до центру комплектації, але вона може відмовитись від цього, сказати, що вона явиться відповідно до дати, вказаної в повістці. Що ж стосується того, що ми бачимо, то подібне направлення людини в транспорт та вивезення в невідомому напрямку може бути кваліфіковане як кримінальне порушення", — каже адвокат.

Такі дії порушують 146 статтю Кримінального кодексу України та вважаються викраденням. Людина, яка постраждала від цього, може звернутися до поліції.

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Також був випадок, коли люди у військовій формі використовували для виконання своїх обов’язків карету швидкої допомоги. За словами начальниці координаційного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталі Гуменюк, карета швидкої не була обладнана для медичних послуг, зараз щодо цього випадку проводять перевірку:

"У ній немає обладнання медичного, вона була передана по мобілізації як автотранспортний засіб. Так це негативно впливає на імідж. Проводиться службова перевірка з використання такого транспорту зокрема для відповідної роботи, тому за результатами перевірки, якщо будуть виявлені дисциплінарні порушення, то будуть притягнуті винні до дисциплінарної відповідальності".

Заходи із мобілізації почалися із початком повномасштабної війни, зазначила Наталя Гуменюк. За її словами, всі військовозобов'язані мають з’явитися до територіального центру комплектування для звірки даних:

"Це обов’язок, який військовозобов’язані громадяни мають виконати, якщо він не виконав його, він може бути додатково запрошений для проведення цієї роботи. Пройти медичні процедури, зокрема, медичний огляд, документальне оформлення, звірку даних особистих і виконувати подальші розпорядження відповідних посадових осіб територіального центру комплектування. Якщо він підлягає мобілізації він має пройти підготовку і може бути відправлений до підрозділу".