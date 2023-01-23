Чиновники зможуть їздити за кордон тільки у реальні службові відрядження, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 334 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні кілька указів.

Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться.

Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати. Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі, - сказав Зеленський.

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