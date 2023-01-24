Члени екіпажу ворожого самохідного міномета 2C4 "Тюльпан" злітають угору після влучання українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи влучили у ворожий екіпаж самохідного міномета 2C4 "Тюльпан" калібру 240 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снаряд влучив у безпосередній близькості від самохідної установки у той момент, коли усі члени екіпажу займалися її обслуговуванням. На відеозаписі можна розгледіти, як тіла двох окупантів після вибуху злітають високо угору.

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Чи у справному стані залишився самохідний міномет невідомо, але на відео видно, що він здатний рухатися і почав їхати з місця влучання. Живими залишилося і, щонайменше два члени екіпажу - один з них керує бронемашиною, інший - біжить за нею.

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