Підприємці притягли для бійців на передову мобільний карпатський чан: "Хто правильно воює, той має добре відпочивати". ВIДЕО

Підприємці влаштували бійцям з передової SPA-процедури, притягнувши для них мобільний карпатський чан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фронтового SPA-комплексу опублікований у соцмережах.

"Ми за сім кілометрів від передової... Після важкого дня хлопці отримали таке заохочення... Хто правильно воює, той має добре відпочивати. Все. Слава Україні! Працюємо далі. Привезли хлопцям трохи релаксу", - каже чоловік на відеозаписі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку. ФОТО