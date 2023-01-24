Новини Відео • Війна

Підприємці притягли для бійців на передову мобільний карпатський чан: "Хто правильно воює, той має добре відпочивати". ВIДЕО

15 85440
Підприємці влаштували бійцям з передової SPA-процедури, притягнувши для них мобільний карпатський чан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фронтового SPA-комплексу опублікований у соцмережах.

"Ми за сім кілометрів від передової... Після важкого дня хлопці отримали таке заохочення... Хто правильно воює, той має добре відпочивати. Все. Слава Україні! Працюємо далі. Привезли хлопцям трохи релаксу", - каже чоловік на відеозаписі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Молодці!
  • Грицько Добрий
    Слава ВСУ!
  • Serhiy Tokolov
    Чудова ініціатива!
    А як тепер завиють каZZапські пропогондони про те, що "нацисти варять в котлах мальчіков в бєлих стрінгах"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини