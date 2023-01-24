Підприємці притягли для бійців на передову мобільний карпатський чан: "Хто правильно воює, той має добре відпочивати". ВIДЕО
15 85440
Підприємці влаштували бійцям з передової SPA-процедури, притягнувши для них мобільний карпатський чан.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фронтового SPA-комплексу опублікований у соцмережах.
"Ми за сім кілометрів від передової... Після важкого дня хлопці отримали таке заохочення... Хто правильно воює, той має добре відпочивати. Все. Слава Україні! Працюємо далі. Привезли хлопцям трохи релаксу", - каже чоловік на відеозаписі.