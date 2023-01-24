Після призначення Єрмака в ОП його соратник Колюбаєв почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, - ЗМІ. ВIДЕО

Бізнес-партнер очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані з обраним від ОПЗЖ нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Колюбаєв – український кінопродюсер, якого з Андрієм Єрмаком пов’язують спільні фільми – наприклад, "Правило бою", спільні компанії – у 2018-му Єрмак та Колюбаєв створили фірму "Ама Віжн", яка одразу взялася за фільм "Щедрик" і чи не зі старту отримала майже 25 мільйонів гривень держпідтримки на його створення, і чимало спільних фотографій у соцмережах", - зазначають автори матеріалу.

За даними журналістів, після призначення Єрмака головою ОП у Колюбаєва "справ пішли різко вгору".

"Кінокомпанії, до яких так чи інакше був причетний партнер Єрмака, отримали понад 60 мільйонів гривень держпідтримки, а сам Колюбаєв навесні 2021-го очолив Раду з державної підтримки кінематографії, яка, власне, і займається розподілом коштів, виділених на українське кіно. Паралельно з кіносправами у Колюбаєва активно розвивався і непрофільний бізнес", - йдеться в матеріалі.

Так, зазначають журналісти, у грудні 2019-го Колюбаєв став співвласником КУА "Ессет Файненшнл Груп", яка надавала мільйонну фіндопомогу фірмам, що брали участь в будівництві житлових комплексів від девелоперської компанії ENSO у Києві. ЗМІ раніше приписували цю компанію нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару.

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"У березні 2020-го Колюбаєв увійшов вже в фонд "Квантор Проджект", який, в свою чергу, проводив фінансові операції з іншим фондом – "Стрім Інвест". Бенефіціаром останнього в той момент був Сергій Турчінов – бізнес-партнер вже згаданого Столара. В жовтні 2020-го Артем Колюбаєв став власником фонду "Апеліот", який, за даними Bihus.Info, також брав участь в справах ENSO, продаючи квартири в одному з житлових комплексів. В копії драфту договору купівлі-продажу однієї з квартир, який опинився в розпорядженні журналістів, сказано, що від імені фонду діяв Олександр Дев’ятко, який також був в наглядовій раді фонду "Стрім Інвестмент". Останній належить дружині Вадима Столара Інні Майструк і активно інвестував кошти в будівництво всіх трьох ЖК від ENSO", - продовжили автори.

Журналісти зазначають, що коли Колюбаєв активно входив в пов’язані з будівництвами від ENSO компанії, до процесу також долучилося і оточення Віктора Медведчука.

"Відповідно, партнер Андрія Єрмака Артем Колюбаєв увійшов в бізнес, який контролювався оточення Вадима Столара та Віктора Медведчука. Цікаво, що ні дуже активний в соцмережах Колюбаєв, ні його дружина ніколи не згадували про участь кінопродюсера в будівництві. Окрім цього, за даними Bihus.Info, офіційні заробітки Колюбаєва станом на середину 2019 року не могли б дозволити йому самостійно інвестувати значні кошти в подібні компанії. Відтак, журналісти мають сумніви в тому, що Колюбаєв в названих вище структурах представляв самого себе. ...

Протягом чотирьох днів журналісти Bihus.Info намагалися отримати коментарі. Артем Колюбаєв, прочитавши повідомлення, їх проігнорував. Телефони ENSO вимкнені взагалі, а офіційному співвласнику компанії Андрію Руденку наші питання обіцяли передати, але на момент виходу сюжету з журналістами так ніхто і не вийшов на зв’язок", - підсумували журналісти.

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