Українці просять нас не воювати, пропонують підписати "пакт про ненапад", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Захід нібито "не відмовився від своїх планів щодо Білорусі", в Україні "продовжують готувати бойовиків та екстремістів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш та озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати", - сказав самопроголошений "президент".

"Минув 2020 рік. Погано, що в нас так складається ситуація навколо країни. Особливо з нашою Україною. Але це ж для нас урок. Для всіх десяти мільйонів і гостей, які у нас тут бувають, це урок. Уже всі зрозуміли: якби ми не вистояли 2020 року - ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні.

Україна багата. Багатша за нас. Було б тут гірше. Я не хочу, щоб мені чи вам кланялися за це і нам дякували, але всім зрозуміло, в ім'я чого і завдяки кому вистояли. І якщо вже після цього хтось вилазить з-під плінтуса, як тарган, і починає знову або продовжує цю свою бридку справу, воюючи проти народу і проти влади...

Якщо хтось, не дай бог... Але відкрито вони зараз побоюються деякі. Слухайте, як із ними сьогодні чинити? Звичайно, ми жорстко на це реагуємо. Ми ніколи не допустимо цього хитання 2020 року. Там, звісно, і пандемія, і інші питання, передвиборчі, виборні, на це впливали, але це не виправдання. Нам треба згуртуватися зараз, щоб вижити, щоб, не дай боже, тут не літали ракети і не кидали на нас бомби", - додав Лукашенко.

Також дивіться: Україна мене "приємно дивує", оскільки не йде на "провокації проти Білорусі", - Лукашенко. ВIДЕО