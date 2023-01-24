Нобелівська лауреатка миру Матвійчук закликає надати Україні всю необхідну зброю: Цінності треба захищати. ВIДЕО

Україна повинна отримати всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

Про це заявила Голова Центру громадянських свобод, Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук під час почесної лекції Київського безпекового форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я можу зрозуміти людей, які читають заголовки газет, що нобелівська лауреатка миру закликає надати Україні бойові танки, але цінності сучасної цивілізації треба захищати", - наголосила вона.

Матвійчук розповіла, що після початку російської агресії Україна зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю воєнних злочинів.

"Це і розстріли евакуаційних коридорів, створення Росією системи фільтраційний таборів, цілеспрямоване знищення житлових будинків, церков, шкіл лікарень, вбивства, зґвалтування, катування, викрадення цивільних людей на окупованих територіях", - сказала вона.

"Ми документуємо ці страждання для того, щоб рано чи пізно Путін і вище політичне керівництво Росії, вище військове командування, а також всі росіяни, які вчиняли ці злочини своїми руками, були покарані", - наголосила правозахисниця.

Матвійчук зазначила, що Путін розпочав війну проти України не через міфічну військову загрозу, а через те, що демократія наблизилася до російських кордонів.

"Путін боїться не НАТО - Путін боїться ідеї свободи", - сказала вона.

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Матвійчук також наголосила, що перемогою України має стати не лише звільнення окупованих територій, а і проведення демократичної трансформації країни.

"Виграти цю війну і перетворитися самим на Росію - немає жодного сенсу", - підкреслила вона.

"Ми зараз платимо занадто високу ціну тільки за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна і підконтрольна, суди справедливі і незалежні, а поліція не б’є студенів, які виходять на мирну демонстрацію", - резюмувала Матвійчук.