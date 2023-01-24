"Окупанти лягали один за одним". Пара снайперів ССО знищує кількох окупантів. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні кадри опубліковані у офіційному фейсбуці Командування ССО.
"Окупанти лягали один за одним", – йдеться у коментарі до відео.
Як зазначається, пара снайперів ССО ЗСУ отримала наказ висунутись на одному з напрямків спостереження.
Попередньо було відомо, що противник планує наступ у вказаному районі.
"З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза "попереджений – озброєний", цього разу не спрацювала", – підкреслили в ССО.
Після виявлення двох російських солдатів снайпери ССО ліквідували одного з них.
"Після цього на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У результаті чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", – зазначили у ССО ЗСУ.