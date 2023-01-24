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"Окупанти лягали один за одним". Пара снайперів ССО знищує кількох окупантів. ВIДЕО

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Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили чотирьох російських окупантів на одному із напрямків бойових дій.

 Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні кадри опубліковані  у офіційному фейсбуці Командування ССО.

"Окупанти лягали один за одним", – йдеться у коментарі до відео.

Як зазначається, пара снайперів ССО ЗСУ отримала наказ висунутись на одному з напрямків спостереження.

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Попередньо було відомо, що противник планує наступ у вказаному районі.

"З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза "попереджений – озброєний", цього разу не спрацювала", – підкреслили в ССО.

Після виявлення двох російських солдатів снайпери ССО ліквідували одного з них.

"Після цього на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У результаті чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", – зазначили у ССО ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    лягали, бо втомились
  • vitaliymkua
    Важко Київ за три дні взяти.)
  • Luk Viktor
    Одним пострілом 2-х "зняв"????
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