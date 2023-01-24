"Окупанти лягали один за одним". Пара снайперів ССО знищує кількох окупантів. ВIДЕО

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили чотирьох російських окупантів на одному із напрямків бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні кадри опубліковані у офіційному фейсбуці Командування ССО.

"Окупанти лягали один за одним", – йдеться у коментарі до відео.

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Як зазначається, пара снайперів ССО ЗСУ отримала наказ висунутись на одному з напрямків спостереження.

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Попередньо було відомо, що противник планує наступ у вказаному районі.

"З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза "попереджений – озброєний", цього разу не спрацювала", – підкреслили в ССО.

Після виявлення двох російських солдатів снайпери ССО ліквідували одного з них.

"Після цього на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У результаті чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", – зазначили у ССО ЗСУ.

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