Спецпідрозділ ГУР за підтримки ЗСУ здійснив розвідувальний нічний рейд у районі Нової Каховки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України провела розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

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Як зазначається, попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

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"Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому був командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів", - повідомили в ГУР.

У відомстві зазначили, що під час бою ворог зазнав суттєвих втрат. Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

"Робота з деокупації української території триває", - резюмували в ГУР.

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