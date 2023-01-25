Росіянин, що мешкає в Німеччині, під пісню про Путіна лається, їдучи вздовж колони бронетехніки: "Вы куда это везете, долбо#бы?! П#дарасы! Въ#бать бы из артилерии!". ВIДЕО

Росіянин, що мешкає у Німеччині, побачивши колону бронетехніки на дорозі, почав лаятися і сваритися і висловив своє бажання ударити по колоні з артилерії.