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Росіянин, що мешкає в Німеччині, під пісню про Путіна лається, їдучи вздовж колони бронетехніки: "Вы куда это везете, долбо#бы?! П#дарасы! Въ#бать бы из артилерии!". ВIДЕО

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Росіянин, що мешкає у Німеччині, побачивши колону бронетехніки на дорозі, почав лаятися і сваритися і висловив своє бажання ударити по колоні з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в автомобілі, в якому їхав рашист, звучала пісня про Путіна. Судячи із дорожніх знаків, запис був зроблений поблизу німецького міста Хемніц.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Urs
    надеюсь, полиция его уже ищет.
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    росіян треба закрити як звірів в заповіднику і на люди не випускати
  • Urs
    его машину зафиксировали камеры, а его видеорегистратор - ориентиры\дорожные указатели на местности, "вывернут" и канал, где он это выложил. Было бы желание.
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