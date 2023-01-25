Наєв відвідав військовий госпіталь на Київщині та вручив пораненим воїнам відомчі відзнаки. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один із військових госпіталів Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України

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Як зазначається, у травматологічному відділенні медики розповіли командувачу про характер травм, яких зазнали військовослужбовці, перебіг лікування та терміни одужання.

Наєв поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм відомчі відзнаки за мужність і самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую вам за службу та бажаю якнайшвидшого одужання", - наголосив командувач.

За словами Наєва, солдатська робота - це надважливий аспект нашої спільної перемоги.

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"Без звичайного солдата жоден командувач не буде мати перевагу на полі бою, не буде мати змогу виконати поставлене завдання. Ми вдячні воїнам, які не шкодуючи власного здоров’я, демонструють героїчні вчинки в районах виконання бойових завдань", - підкреслив командувач.

Відзнаки з рук командувача отримали не лише поранені бійці, а й персонал цього військового шпиталю.

"Кожен день і кожну ніч ви працюєте над покращенням здоров’я поранених і травмованих військових. Це ваш особистий внесок у справу перемоги над російським агресором. Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Щиро дякую вам і вашим родинам", - сказав командувач.