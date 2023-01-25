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Політтехнолог Петров розповів про співбесіду у Єрмака: "Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника". ВIДЕО

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Політтехнолог Володимир Петров розповів про спроби влаштуватися на роботу до офісу Президента та співбесіду з очільником ОП Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Петров розповів особисто на youtube-каналі "ISLND TV".

"Я просився у Єрмака хоч на якусь посаду... Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника. Він каже: "Мені похєр у якому статусі ти будеш драть чужих мамок"... Це із-за того, що у мене проблеми із алкоголем та через те, що я не стриманий і коли напиваюсь і в інтернеті пишу комусь про мамок і саме це зруйнувало мою кар'єру в офісі Президента", - розповів Петров.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ватне падло без принципів,яке зараз типу "перевзулося".
  • Alex Sav 8157c114
    це якийсь сральник-гавно туда лізе і лезе з кожної дирки
  • Виктор Ле 97720435
    Навіть дивно, що це лайно до ОП не взяли. Він для них свій. Скоріше злякалися, що алкаш і не контролює себе.
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