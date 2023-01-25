Політтехнолог Петров розповів про співбесіду у Єрмака: "Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника". ВIДЕО

Політтехнолог Володимир Петров розповів про спроби влаштуватися на роботу до офісу Президента та співбесіду з очільником ОП Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Петров розповів особисто на youtube-каналі "ISLND TV".

"Я просився у Єрмака хоч на якусь посаду... Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника. Він каже: "Мені похєр у якому статусі ти будеш драть чужих мамок"... Це із-за того, що у мене проблеми із алкоголем та через те, що я не стриманий і коли напиваюсь і в інтернеті пишу комусь про мамок і саме це зруйнувало мою кар'єру в офісі Президента", - розповів Петров.

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