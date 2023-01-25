Лякали, що "відріжуть голову" та "переїдуть танком": Історії херсонців, які пережили російську окупацію. ВIДЕО

Багато жителів Херсона залишались в місті протягом всієї окупації. Хтось був волонтером, хтось допомагав переселенцям, а хтось ставав партизаном, але кожен з цих людей наближав звільнення міста від російських окупантів як міг.

Проєкт "Український свідок" опублікував сюжет про херсонців, які пережили всю - або майже всю - окупацію російськими військами, передає Цензор.НЕТ.

Партизан, учасник руху опору - вистежував колаборантів та знищував їх. Він починав свою діяльність як волонтер, допомагав літнім людям та українським військовим. Коли в місто зайшли росіяни, то він та його спільники стали шукати зв’язок із військовими ЗСУ та українськими спецслужбами. На рахунку групи - 3 знищених колаборанти.

Чоловік розповів про погляди росіян та російських військових. "Це необільшовики. В їхній голові - Сталін, перемішаний із православ’ям. Історію своєї країни ці люди знають дуже вибірково", - каже учасник руху опору.

Також він згадав полон та способи, в які окупанти катували полонених: застосовували електричний струм, били трубами, морили голодом та не давали спати.

Під час перебування в полоні чоловік втратив 20 кілограмів ваги. Його лякали тим, що "відріжуть голову" та "віддадуть військовим, щоб вони переїхали його танком". Врешті-решт, чоловіка відпустив один з працівників ФСБ, з яким той знайшов спільну мову. Партизан провів у в’язниці ФСБ 75 днів.

Владислав Недоступ - боєць ТРО, також учасник руху опору. Протягом всієї окупації передавав українській стороні дані про переміщення російської техніки. Зміг уникнути арешту ФСБ. "Я здоровий тип з животом, який постійно посміхається. Про мене не скажеш, що я бойова одиниця руху опору", - сміється він.

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"В русі опору брала участь величезна кількість людей", - розповів чоловік. "Я цим приємно шокований".

Анастасія Рибальченко, нині - адміністраторка центру переселенців, допомагала цивільним евакуюватись з Херсонської області. Жінка не припиняла своєї діяльності, навіть попри тиск з боку окупаційної влади. Через готель, в якому Анастасія розміщувала біженців, за 9 місяців пройшло близько 5000 людей.

Жінка розповіла, як вони з чоловіком ховали український прапор: у робу, в пакет, а потім під холодильник в підвалі. Бо росіяни проводили обшуки постійно.

Артем Колдирев - кухар готелю для біженців, який до 24 лютого 8 років прожив в ДНР. В січні 2022 року переїхав до Маріуполя. В березні-місяці пішки прийшов із Маріуполя до Херсону. Переховувався в "Азовсталі", потім в драмтеатрі. Пішов звідти за 2 години до авіанальоту.

Під час окупації ховався від окупантів, аби його не мобілізували воювати проти України.

Катерина Цимбалюк - волонтерка, яка допомагає літнім людям. Разом з чоловіком на донати купує продуктові набори та ліки, розвозить їх маломобільним людям. "Ми щасливі", - каже жінка. "Ми якось впораємось без світла, без води. Бо головне — це воля".

Херсон було звільнено Збройними Силами України 11 листопада. Місто перебувало під окупацією майже 9 місяців.

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