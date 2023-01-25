Масований обстріл росіян зірвав евакуацію родини з Вугледара. ВIДЕО

Черговий масований обстріл російських окупантів зірвав евакуацію родини з трьома дітьми з Вугледара Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Родина з трьома маленькими дітьми сьогодні мала бути вже у безпеці. За ними виїхали "Білі янголи". Проте дістатися адреси не вдалося", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, сім'я перебуває в укритті за 2 км від позицій росіян, під постійним вогнем. Вони нарешті погодилися виїхати заради дітей, але з самого ранку окупанти атакували Вугледар.

Попри хаотичні удари росіян, екіпаж поліції продовжив шлях та заїхав у палаюче місто. Поліцейські хотіли дочекатися моменту тиші, щоб урятувати родину, але він так і не настав.

Наразі поліцейські відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде найменший шанс, - евакуювати сім'ю, не ризикуючи їхнім життям.

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Правоохоронці закликають мешканців не відкладати евакуацію, адже є чимало прикладів, коли забрати людей із зони боїв навіть "янголам" вже не під силу.