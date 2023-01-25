Воїни 36-ОБМП знищили штурмову колону росіян на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники з 36-ї ОБМП знищили штурмову колону російських загарбників на Донеччині.

Відео оприлюднила 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, передає Цензор.НЕТ.

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"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині. До вашої уваги епічне відео знищення штурмової колони окупантів 15 січня біля населеного пункту Водяне силами 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, побратимів-піхотинців та 503 Окреого батальйону морської піхоти", - йдеться в повідомленні.

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