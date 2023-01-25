"Ми шукали тих, хто допомагав росіянам у їхньому наступі з півдня" - боєць морської піхоти ЗСУ про перші дні вторгнення. ВIДЕО
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Роман прокинувся зранку 24 лютого 2022 року, прочитав новини і не повірив, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли зрозумів, що це не фейк, приєднався до руху опору на півдні України, який все робив, щоб зупинити ворога. Коли загроза оточення його міста минула, Роман в лавах морської піхоти Збройних сил України, вирушив у Донецьку область, де продовжуються важкі бої з російськими окупантами.
Про свою зустріч з війною і свою участь у війні Роман розповів у спеціальному інтерв'ю.