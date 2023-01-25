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Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" знищує ворожий БМП. ВIДЕО

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Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" влучним пострілом знищив ворожу БМП, її екіпаж та окупантів, що рухалися під прикриттям бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки артилеристи опублікували у соцмережах.

"Бахмутський напрямок. Нічна робота протитанкового розрахунку 28-й ОМБр МТ-12 "Рапіра". В результаті успішної і влучної роботи знищена БМП противника разом з екіпажем і піхотою, яка висунулась для проведення розвідки боєм", - зазначають бійці в дописі.

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Топ коментарі

  • Alessandro Moretti
    Це все, що я хочу чути - всіх положили!
  • Urs
    - вот вы говорите эскалибур...
    - я говорю???
    - ну ладно - думаете.
  • 4xish
    Здоровья погибшим
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