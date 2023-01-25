Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" знищує ворожий БМП. ВIДЕО

Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" влучним пострілом знищив ворожу БМП, її екіпаж та окупантів, що рухалися під прикриттям бронемашини.