Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" знищує ворожий БМП. ВIДЕО
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Розрахунок гармати МТ-12 "Рапіра" влучним пострілом знищив ворожу БМП, її екіпаж та окупантів, що рухалися під прикриттям бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки артилеристи опублікували у соцмережах.
"Бахмутський напрямок. Нічна робота протитанкового розрахунку 28-й ОМБр МТ-12 "Рапіра". В результаті успішної і влучної роботи знищена БМП противника разом з екіпажем і піхотою, яка висунулась для проведення розвідки боєм", - зазначають бійці в дописі.