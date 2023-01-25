Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

США передадуть Києву 31 танк Абрамс, - Байден. ВIДЕО

11 55678
Президент США Джо Байден оприлюднив інформацію що Сполучені Штати офіційно передадуть Україні 31 танк Абрамс.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на FREEDOM, про це Байден заявив на пресконференції. 

Байден підтвердив надання 31 танку M1 Abrams Україні, заявивиши, що вони сформують один танковий батальйон.

"Ми починаємо навчання українських танкістів для управління Abrams якнайшвидше", - підкреслив Байден.

Він підкреслив, що ухвалив таке рішення за рекомендацією очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден може оголосити про передачу Україні танків Abrams вже 25 січня, - ЗМІ

Топ коментарі

  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    Дякуємо діду! Він реально більше патріот і президент України ніж зелене опудало!!!!!
  • Яков Онаневич
    Гарний початок
  • vadyan
    Там вже видно палаюче зарево за порєбріком?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини