США передадуть Києву 31 танк Абрамс, - Байден. ВIДЕО

Президент США Джо Байден оприлюднив інформацію що Сполучені Штати офіційно передадуть Україні 31 танк Абрамс.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на FREEDOM, про це Байден заявив на пресконференції.

Байден підтвердив надання 31 танку M1 Abrams Україні, заявивиши, що вони сформують один танковий батальйон.

"Ми починаємо навчання українських танкістів для управління Abrams якнайшвидше", - підкреслив Байден.

Він підкреслив, що ухвалив таке рішення за рекомендацією очільника Пентагону Ллойда Остіна.

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