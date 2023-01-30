За підключення майбутнього українського заводу з виробництва "Байрактарів" до електрики у мене просили $10 млн, - гендиректор Baykar. ВIДЕО

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар розповів, що за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва "Байрактарів" до електричної мережі України у нього просили $10 млн.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

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"Нам потрібна електрика на земельній ділянці. Знаєте, скільки коштує приєднатися до мережі? 10 млн доларів. Як вам таке? І вони кажуть, що на під'єднання знадобиться 2 роки. Але вони кажуть, що так все працює. ... Це те, що треба вирішити, швидше, прозоріше та відкритіше. Справа не в корупції, але...", - сказав він.

Водночас, зазначив Байрактар, за отримання дозволу на підключення до енергомережі свого офісу в Туреччині він не заплатив нічого, а за часом це зайняло 1-2 тижні.

Також, додав Байрактар, він повідомив владі України про таку пропозицію: "Але зараз, через ці обставини чогось просити я не люблю. Але це критично для України. Для майбутнього України".

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