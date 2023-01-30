Зеленський відвідав із робочою поїздкою Миколаївщину. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський відвідав із робочою поїздкою Миколаївщину.
Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що регіон героїчно витримує всі удари терористів.
Під час візиту Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в області.
"Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії. Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць", - зазначає Зеленський.