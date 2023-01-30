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Зеленський та прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали поранених захисників у шпиталі Миколаєва. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!" - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    а на ті склади, через які вкрали 220вагонів та 300 фур гуманітарки, екскурсія буде????
    а яйця по 170 грн за кіло і ковбасу по 1000грн за метр їй покажуть???
    чи покажуть як шевроле тахо обслуговують біженців.....
  • Остап ca057b24
    Зєлєнскій гнида
  • Ksenia VB
    І обидвоє вперше відвідують шпиталь.
    Чи вона вже була в нас ?
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