Зеленський та прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали поранених захисників у шпиталі Миколаєва. ВIДЕО
5 70013
Президент Володимир Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!" - зазначив Зеленський.