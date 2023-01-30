Зеленський та прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали поранених захисників у шпиталі Миколаєва. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!" - зазначив Зеленський.

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