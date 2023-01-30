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Десантники 79-ї бригади відбили атаку окупантів поблизу Мар’їнки. ВIДЕО

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Десантники 79-ї окремої десантно-штурмова бригади Миколаєва ДШВ ЗС України відбили штурм противника кількох позицій поблизу Мар’їнки, завдавши ворогу суттєвих втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували у соцмережах. Окупантів, що намагалися тихцем підійти до позицій десантників, спочатку атакували бойові дрони, а потім українські воїни зустріли непроханих гостей стрілецькою зброєю та мінометами. Зазнавши втрат, противник відмовився від своїх планів і під прикриттям димової завіси окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Боженька бережи наше ЗСУ, кожного і всіх !!!
  • Trevo Trow
    Кожній свиняці по пиці.
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    как глисты кишат прям уроды. туда бы не вогами сыпать, а 155 без перекура.
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