Десантники 79-ї бригади відбили атаку окупантів поблизу Мар’їнки. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмова бригади Миколаєва ДШВ ЗС України відбили штурм противника кількох позицій поблизу Мар’їнки, завдавши ворогу суттєвих втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували у соцмережах. Окупантів, що намагалися тихцем підійти до позицій десантників, спочатку атакували бойові дрони, а потім українські воїни зустріли непроханих гостей стрілецькою зброєю та мінометами. Зазнавши втрат, противник відмовився від своїх планів і під прикриттям димової завіси окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.

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