Російський терор має програти скрізь і у всьому – і на полі бою, і за відсутності руїн в нашій країні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 341 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увесь день у відрядженні – спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії – з пані премʼєр-міністром Фредерікссен і представниками коаліції партій. Зокрема, і міністр оборони Данії, і міністр закордонних справ – теж у складі делегації. Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. Російський терор має програти скрізь і у всьому – і на полі бою, і за відсутності руїн в нашій країні – щоб ми могли все відбудувати і таким чином довести, що свобода сильніша.

Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та долучилася до програми Grain from Ukraine. Той факт, що ми досягли значного прогресу у сфері продовольчої безпеки, доводить, що ми можемо досягти прогресу і в інших точках нашої Формули миру.

Говорили і про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Звичайно, окрему увагу приділив внутрішній ситуації в Миколаївській та Одеській областях – провів відповідні наради з військовим і обласним керівництвом. Це не тільки про безпеку – хоча про безпеку нашого півдня передусім. Але і про соціальний стан в регіонах, про наявні економічні можливості

Наше завдання вистояти – це спільне завдання. Завдання – Сил оборони та безпеки, всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної, хто працює заради перемоги України", - розповів Зеленський.