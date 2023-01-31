Літня жінка з Бахмуту під обстрілом незворушно дає рекомендації журналістам: "Ти будеш прильоти фотографірувать? Ага. Ідьом тоді сюди". ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому літня жінка з Бахмуту допомагає, очевидно, журналісту обрати краще місце для фіксації обстрілу міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, все це відбувається у дворі приватної будинку жінки.
"Ти будеш прильоти фотографірувать? Ага. Ідьом тоді сюди", - каже вона незворушно під звуки обстрілу.
У чоловіка, з яким жінка розмовляє, нерви не витримують такої обстановки і він нецензурно лається за кадром.