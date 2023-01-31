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Літня жінка з Бахмуту під обстрілом незворушно дає рекомендації журналістам: "Ти будеш прильоти фотографірувать? Ага. Ідьом тоді сюди". ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис, на якому літня жінка з Бахмуту допомагає, очевидно, журналісту обрати краще місце для фіксації обстрілу міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, все це відбувається у дворі приватної будинку жінки

"Ти будеш прильоти фотографірувать? Ага. Ідьом тоді сюди", - каже вона незворушно під звуки обстрілу.

У чоловіка, з яким жінка розмовляє, нерви не витримують такої обстановки і він нецензурно лається за кадром.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    у жіночки нерви металл..... йо*бана русня......
  • Kryva Bereza
    дайте автомата бабці !
  • Leon Renk bcc9a743
    Бабці хвала, а Путлеру хана з такими бабульками!
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