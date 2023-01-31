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Сніг у Києві: влада просить водіїв не виїжджати в місто без потреби. ВIДЕО

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Столична влада просить водіїв за можливості не виїжджати в місто та не заважати роботі спецтехніки.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - закликали в КМВА.

Там повідомили, що сніг у столиці прибирають понад 3,5 тис. комунальників. Також на вулиці виведено 95 одиниць комунальної спецтехніки.

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Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

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Топ коментарі

  • Михайло Струкевич
    Що справді сніг? Білий? Зимою? Не може бути.
  • Артм Воронцов
    неожиданность - снег в январе..... щось о 5 та о 6 машин прибиральних не видно ... виїздають у час пік і просять щоб водії не заважали..... ...
  • Leon Renk bcc9a743
    Ось будуть гавкать, што ето такоє невазможна прайті на шпільках!
    Нахрін його взагалі чистить він і сам весною розтане.
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