Сніг у Києві: влада просить водіїв не виїжджати в місто без потреби. ВIДЕО

Столична влада просить водіїв за можливості не виїжджати в місто та не заважати роботі спецтехніки.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - закликали в КМВА.

Там повідомили, що сніг у столиці прибирають понад 3,5 тис. комунальників. Також на вулиці виведено 95 одиниць комунальної спецтехніки.

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Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.