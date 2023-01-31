Сніг у Києві: влада просить водіїв не виїжджати в місто без потреби. ВIДЕО
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Столична влада просить водіїв за можливості не виїжджати в місто та не заважати роботі спецтехніки.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - закликали в КМВА.
Там повідомили, що сніг у столиці прибирають понад 3,5 тис. комунальників. Також на вулиці виведено 95 одиниць комунальної спецтехніки.
Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.