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Всім чоловікам, присутнім на виконкомі Броварської міськради, вручили повістки. Зокрема, меру Сапожку. ВIДЕО

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На виконкомі міськради Броварів усім чоловікам вручили повістки. Вони мають з’явитися в "військкомат" для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.

Про це повідомляє "Трибуна - Бровари", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради, вручили повістки. Першому - міському голові Ігорю Сапожку. Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.

Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ті, хто отримав повістки, мають з'явитися в "військкомат" для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.

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Топ коментарі

  • Tierre
    Мені от що не зрозуміло - той хлопець з повістками на фото - віж же професійний військовий, чи не так? І нібито здоровий? Чи в нього ноги немає? Якщо немає, то немає питаннь, а якщо у нього все добре зі здоров'ям - то не зрозуміло, чому він не захищає країну, а робить роботу, яку могли б виконувати ті, хто отримав поранення на війні чи літні жінки.
  • Максим Колісник b27b7c12
    Якась показуха, у мерів точно бронь
  • Fjall_Raven
    а всим кротам з опг дерьмака коли в суд повістки роздадуть?
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