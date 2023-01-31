Всім чоловікам, присутнім на виконкомі Броварської міськради, вручили повістки. Зокрема, меру Сапожку. ВIДЕО
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На виконкомі міськради Броварів усім чоловікам вручили повістки. Вони мають з’явитися в "військкомат" для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.
Про це повідомляє "Трибуна - Бровари", передає Цензор.НЕТ.
"Щойно всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради, вручили повістки. Першому - міському голові Ігорю Сапожку. Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.
Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ті, хто отримав повістки, мають з'явитися в "військкомат" для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.