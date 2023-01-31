Українські воїни знищили командний пункт окупантів та склад боєприпасів. ВIДЕО безпілотника
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Артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та аеророзвідники батальйону "Свобода" 4-ї бригади НГУ знищили командний пункт та склад боєприпасів окупантів.
Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував у себе на сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Загарбники були настільки перелякані, що втекли на краденому мотоциклі, покинувши своїх поранених", - зазначає він у дописі.