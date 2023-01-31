Кремлівські пропагандисти визнали значні втрати армії РФ в Україні: "Вже у вересні втрати десантних підрозділів сягнули 45-50 відсотків". ВIДЕО

Втрати десантних підрозділів армії РФ у вересні минулого року становили 45-50 відсотків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив один із кремлівських пропагандистів на росТВ.

"Багато хто каже, що на війні в Україні зовсім не видно десантних підрозділів. Це - об'єктивна реальність. На початок мобілізації ці підрозділи втратили 45-50 відсотків штатного складу", - зазначає учасник пропагандистського шоу.

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