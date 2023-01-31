Володимир Кличко закликав президента МОК не допускати РФ на Олімпіаду: Росіяни – чемпіони у злочинах проти мирного населення

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій категорії, багаторазовий чемпіон світу Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха із закликом не дозволяти росіянам брати участь в Олімпійських іграх.

Росіяни – чемпіони у злочинах проти людей, наголосив Володимир Кличко у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний Томас Бах, ви президент МОК. Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни", - заявив брат мера Києва Віталія Кличка.

Володимир Кличко наголосив, що участь росіян в Олімпіаді буде зрадою олімпійського духу.

"Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", – наголосив Кличко.

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Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до Ігор. Чиновники навіть придумали схему, за якою представники цих двох держав, що ведуть війну проти України, зможуть потрапили на Олімпіаду 2024 року в Парижі.