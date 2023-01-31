Кримськотатарські партизани ліквідували двох офіцерів Росгвардії на окупованому півострові. ВIДЕО

Кримськотатрські партизани підірвали двох офіцерів-окупантів з Росгвардії на окупованому півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі партизанського руху АТЕШ.

У повідомленні зазначається: "У нас довгі руки. І ми запустили їх у гніздо опричників Кремля — у Росгвардію.

Наші люди у цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів Росгвардії, які поспішали із Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли у машині.

Вітаємо наших братів із успішною операцією. Вибухівка хоч і саморобна, але вибухає не гірше за казенну. Молодці!

Це тільки початок! Не бійтеся! Боріться! Вступайте до лав АТЕШ!"

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