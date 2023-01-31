Кримськотатарські партизани ліквідували двох офіцерів Росгвардії на окупованому півострові. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі партизанського руху АТЕШ.
У повідомленні зазначається: "У нас довгі руки. І ми запустили їх у гніздо опричників Кремля — у Росгвардію.
Наші люди у цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів Росгвардії, які поспішали із Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли у машині.
Вітаємо наших братів із успішною операцією. Вибухівка хоч і саморобна, але вибухає не гірше за казенну. Молодці!
Це тільки початок! Не бійтеся! Боріться! Вступайте до лав АТЕШ!"
Партизанський рух АТЕШ взяв на себе відповідальність за ліквідацію двох окупантів з Росгвардії: "Наши люди смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине" https://t.co/ojL7uG9BCg 1/2 pic.twitter.com/2qR5Iglxjf— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) January 31, 2023