У Росії поліцейські підстрелили пенсіонера, якого приїхали заарештувати, бо він не платив штраф за пост в "Однокласниках". ВIДЕО

Чоловік облив себе бензином і погрожував підпалити. Поліцейські відкрили вогонь і поранили його в ногу й у живіт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

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Стрілянина сталася в м. Новомосковськ Тульської області. Раніше 62-річного Сергія Буйвола штрафували "за дискредитацію армії РФ" через пост в соцмережі "Однокласники". Він відмовився платити штраф, заявивши, що намагається таким чином донести до громадян свою життєву позицію.

Тепер його приїхали затримувати спецпризначенці. Вони кажуть, що чоловік погрожував підпалити будинок, а коли силовики вибили двері, облив їх легкозаймистою рідиною, відкрив газ та хотів влаштувати вибух.

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Телеграм-канали повідомляють, що він облив себе бензином і збирався влаштувати самоспалення.

Пораненого пенсіонера передали лікарям. Проти нього порушили ще й справу за застосування насильства проти представників влади. За цим обвинуваченням чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.