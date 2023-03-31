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Бійці ППО знищують два російські дрони-камікадзе "Шахед". ВIДЕО

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Бійці підрозділів ППО показали фрагмент своєї бойової роботи під час сьогоднішньої нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" іранського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, зафіксовано знищення двох "Шахедів".

"31.03.2023. Успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України по російських дронах-камікадзе іранського виробництва. "Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться у коментарі до запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Україну 10 "шахедами", які були запущені з Брянської області, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, хлопці.
  • Сергей Сергей b6462634
    Молодці хлопці. Слава ЗСУ!
  • Роман с камнем
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