"Ніхто їх за бороди звідти не витягуватиме", - Данілов про духовенство УПЦ МП, що відмовляється покидати Лавру. ВIДЕО

До духовенства УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі фізичний тиск застосовуватися не буде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час ефіру на українському телебаченні. За його словами, священники УПЦ МП діють за планом розробленим у Москві, а його мета забезпечити кремлівських пропагандистів "картинкою" фізичного тиску української влади на представників духовенства, що перебувають у Лаврі.

"Ми цього робити не будемо. Ніхто їх за руки, ноги і бороди таскати не буде. Це не наша тактика", - зазначив Данілов.

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