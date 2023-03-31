"Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не "тримається за владу" та не "перероблюватиме під себе Конституцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто каже, що Лукашенко Конституцію зробив під себе. Вибачте, не я її робив. Навіть, якщо виходити з цього, повірте, мій вік закінчується, ніякі Конституції під себе я не робитиму", - сказав він.

За словами Лукашенка, не треба думати, що він "вчепився в крісло та тримається за владу".

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