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"Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВIДЕО

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не "тримається за владу" та не "перероблюватиме під себе Конституцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто каже, що Лукашенко Конституцію зробив під себе. Вибачте, не я її робив. Навіть, якщо виходити з цього, повірте, мій вік закінчується, ніякі Конституції під себе я не робитиму", - сказав він.

За словами Лукашенка, не треба думати, що він "вчепився в крісло та тримається за владу".

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Никакие Конституции под себя я делать не буду, сделаю под сына. Век Коли наступает.
  • Ziu Zou
    Уже четверть века это брехло "не держится за власть"
  • Віктор Мирончук e6c07a6b
    Чогось сьогодні забагато бульбофюрера цитується на Цензорі... До чого це і для чого? Що він що хуьло однакове гівно
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