"Показуємо одне, робимо інше. Фокус!". Підготовка до штурмових дій. 24-й ОШБ "Айдар". ВIДЕО

Військовослужбовці 24 ОШБ "Айдар" виконують підготовку до штурмових дій разом з суміжними підрозділами. Основна мета: миттєва доставка штурмових груп до позицій ворога, розгортання в бойовий порядок та знищення ворога.

Цензор.НЕТ публікує відеозапис з фрагментами військових навчань підрозділу. На запису відбувається імітація штурму позиції окупантів, що окопалися у лісосмузі. Навчання відбуваються під керівництвом досвідчених бійців. В навчаннях задіювалися бронемашини підтримки піхоти.

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