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Миколаївські десантники відбили ворожий штурм, знищивши 2 танки, 2 БМП і кілька десятків окупантів. ВIДЕО

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Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили наступ російських окупантів, знищивши 2 танки, 2 БМП і кілька десятків окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами десантники опублікували в соцмережах. На відео видно, як за допомогою дрона українські воїни з Миколаєва знищують піхоту противника, яка починає відходити під прикриттям диму та зафіксовано знищення протитанкістами ворожої бронетехніки.

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Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    по перше : це красиво...
  • Aleksey NotBad
    сдохните тараканы гребаные, домой на рассеюшку в черных пакетах! 9 мая праздновать.
  • Владислав Сварчевський
    Наснаги та вдачі Вам, Воїни!
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