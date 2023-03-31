Миколаївські десантники відбили ворожий штурм, знищивши 2 танки, 2 БМП і кілька десятків окупантів. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили наступ російських окупантів, знищивши 2 танки, 2 БМП і кілька десятків окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами десантники опублікували в соцмережах. На відео видно, як за допомогою дрона українські воїни з Миколаєва знищують піхоту противника, яка починає відходити під прикриттям диму та зафіксовано знищення протитанкістами ворожої бронетехніки.

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