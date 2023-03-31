Новини Відео • Війна

"Ваш прапор - тепер і наш прапор. Разом з вами - і ми козацького роду, разом з нами - ви знову запануєте у своїй сторонці, - прем’єр-міністр Словенії Ґолоб. ВIДЕО

12 98654
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб, перебуваючи у Бучі, виголосив свою промову українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, словенський голова уряду висловив слова підтримки та упевненість у тісній співпраці між двома країнами.

"Ваш прапор тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його передусім над державними установами. Також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра. Сьогодні ми пов'язані, як ніколи: разом з вами і ми козацького роду, разом з нами - ви знову запануєте у своїй сторонці", - зазначив Ґолоб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України, зокрема в реконструкції Ізюму

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Дякуємо!
    Hvala vam!
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Дякуємо брате
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17


    До Києва прибули прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини