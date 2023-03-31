"Ваш прапор - тепер і наш прапор. Разом з вами - і ми козацького роду, разом з нами - ви знову запануєте у своїй сторонці, - прем’єр-міністр Словенії Ґолоб. ВIДЕО
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Прем’єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб, перебуваючи у Бучі, виголосив свою промову українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, словенський голова уряду висловив слова підтримки та упевненість у тісній співпраці між двома країнами.
"Ваш прапор тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його передусім над державними установами. Також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра. Сьогодні ми пов'язані, як ніколи: разом з вами і ми козацького роду, разом з нами - ви знову запануєте у своїй сторонці", - зазначив Ґолоб.