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Зеленський із лідерами чотирьох країн відвідав Бучу в річницю визволення від російських загарбників. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський разом із лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови відвідали Бучу в річницю її визволення від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео глава держави опублікував у Facebook.

"У річницю звільнення Бучі разом із главами іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Разом із Зеленським Бучу відвідали глава уряду Словаччини Едуард Геґер, прем’єр Словенії Роберт Голоб, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.

Вони прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де минулого року знайшли масові поховання жителів Бучі, яких убили російські загарбники під час окупації міста.

Читайте: Санду: Росія хоче використати Молдову проти України так само, як використовує Білорусь

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Переносьте ОПу в Бучу.Їздите туди як на роботу.Піаритесь на крові,зелені суки.А більшість людей там загинуло по вашій вині-не попередили про вторгнення.Заспокоювали та звали на шашлики.
  • Герхард
    Окрім ЗЄ, ще Сталін не переймався евакуацією мирного населення.

    А робити меморіали жертвам, у яких ти ж сам винен - діло святе і знакоме совкам.
  • Віталій Маркович e2064356
    на ЧОНГАР в день здачі забув приїхати!
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