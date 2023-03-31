Зеленський із лідерами чотирьох країн відвідав Бучу в річницю визволення від російських загарбників. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський разом із лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови відвідали Бучу в річницю її визволення від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео глава держави опублікував у Facebook.

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"У річницю звільнення Бучі разом із главами іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Разом із Зеленським Бучу відвідали глава уряду Словаччини Едуард Геґер, прем’єр Словенії Роберт Голоб, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.

Вони прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де минулого року знайшли масові поховання жителів Бучі, яких убили російські загарбники під час окупації міста.

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