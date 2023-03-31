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Український воїн дістав кульове поранення в ногу після атаки на ворога з РПГ-7. ВIДЕО

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Український гранатометник був поранений в ногу під час виходу з позиції після завершення атаки на ворога з РПГ-7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту зафільмував сам поранений, встановленою на його шоломі камерою. На записі видно виконання пострілу з гранатомета, після якого, за мить, боєць падає і показує побратиму три підняті догори пальці. Ймовірно, подає знак, що він "300" - тобто поранений.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Одужання тобі Герою. Господи допоможи нашим Козакам.
  • Aleksey NotBad
    Выздоровления! должно быть все хорошо!
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Нашому герою - швидко одужати! Такі хлопці Україні край потрібні!
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