Український воїн дістав кульове поранення в ногу після атаки на ворога з РПГ-7. ВIДЕО
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Український гранатометник був поранений в ногу під час виходу з позиції після завершення атаки на ворога з РПГ-7.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту зафільмував сам поранений, встановленою на його шоломі камерою. На записі видно виконання пострілу з гранатомета, після якого, за мить, боєць падає і показує побратиму три підняті догори пальці. Ймовірно, подає знак, що він "300" - тобто поранений.