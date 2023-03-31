"Slava, I’m fine": на основі історії п’ятьох дітей, мати яких загинула внаслідок російського обстрілу на Донеччині, зробили анімаційний фільм. ВIДЕО
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В інтернеті опублікували анімаційний фільм, який розповідає історію вісімнадцятирічного В’ячеслава Ялова з Донеччині, який став опікуном для чотирьох братів і сестер, так як їх мати загинула внаслідок російського обстрілу Верхньоторецького на Донеччині. "Зі мною все добре" - це були останні слова, які почув від мами В’ячеслав, яка помирала від отриманих поранень у нього на руках.
Анімаційний фільм опублікував Neivanmade на своєму ютуб-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу представити анімаційний фільм за мотивами реальної історії вісімнадцятирічного Слави з Донеччині. Через вторгнення рф йому довелся стати батьком для власних осиротілих братів і сестер. Ця трагічна історія, висвітлена Євою Райською у рамках проєкту "100 вчинків відповідальних громадян", дуже вразила мене. Із нею мене познайомили @plusone_social.impact, запропонувавши проілюструвати її в кількох малюнках, та я вирішив піти далі і створив анімаційний фільм", - йдеться в описі фільму.