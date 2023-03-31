"Slava, I’m fine": на основі історії п’ятьох дітей, мати яких загинула внаслідок російського обстрілу на Донеччині, зробили анімаційний фільм. ВIДЕО

В інтернеті опублікували анімаційний фільм, який розповідає історію вісімнадцятирічного В’ячеслава Ялова з Донеччині, який став опікуном для чотирьох братів і сестер, так як їх мати загинула внаслідок російського обстрілу Верхньоторецького на Донеччині. "Зі мною все добре" - це були останні слова, які почув від мами В’ячеслав, яка помирала від отриманих поранень у нього на руках.