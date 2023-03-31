Забезпечимо повну відповідальність за скоєні злочини проти України, - Зеленський подякував журналістам і лідерам, які підтримали Бучанський саміт. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував журналістам і лідерам, які підтримали проведення Бучанського саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дякую всім журналістам і лідерам, які сьогодні підтримали наш перший Бучанський саміт щодо справедливості і відповідальності за агресію, за весь кримінал і трагедію, які вчинила Росія своєю війною проти нашої землі, народу України і проти наших спільних цінностей.

У саміті взяли участь представники майже п’ятдесяти країн і міжнародних організацій.

Забезпечимо повну відповідальність за скоєні злочини проти України заради майбутнього миру для всього світу".

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