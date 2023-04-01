Пряме влучання з українського танка в траншею з 10 росіянами. ВIДЕО

Український танк з відстані до 100 метрів влучив у траншею з десятьма "вагнерівцями".

Відео бою опублікувала бойова група К-2 54 ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В центрі бойових дій опинилася маленька позиція "Т-образка". Дві посадки, шість метрів завширшки, сотні знищених окупантів навколо. Відбивши кілька атак противника, наш підрозділ змушений був відступити, і контроль над цією позицією було втрачено", - йдеться в описі до відео.

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Батальйон після ретельної розвідки атакував росіян танками, коригуючи дії у бою з квадрокоптера.

"Російський оператор ПТРК Фагот зумів зробити один постріл майже впритул по нашому танку, але промахнувся. А танк з відстані до 100 метрів розбив бруствер траншеї та влучив прямо в росіян!" - пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Саме так - метр за метром, позиція за позицією - ми і повертаємо українські території", - зазначили автори відео.

Підтримати другий батальйон К2 54 ОМБр можна за цими реквізитами:

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