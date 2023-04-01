"Сьогодні Херсон благовіствуй радость вєлію, там уже прапора російські": СБУ опублікувала записи розмов митрополита Павла (Лебедя). АУДIО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслубжу СБУ.
Так, митрополит радіє тимчасовій окупації Херсона та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця".
Він звинувачував Україну в тому, що РФ почала повномасштабну війну та заявив, що Україна нібито "спровокувала" Москву.
Лебідь у розмовах заявляв, що у західних областях України немає українців, а регіон є "Польщею та Угорщиною".
Митрополит також називав бійців тероборони "ублюдками".
Незважаючи на вторгнення РФ, митрополит тримає зв'язок із Москвою, про що сам розповідав під час розмови. Також він закликав вірян молитися за патріарха РПЦ Кирила.
Сьогодні СБУ повідомила колишньому наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополиту Павлу (Петру Лебедю) про підозру у виправданні дій РФ та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.