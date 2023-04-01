Українські артилеристи британською гарматою знищили ворожий СПГ-9 "Спис", - Залужний. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили протитанковий гранатомет "Спис" окупантів разом із боєкомплектом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших бійців опублікував Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - написав Залужний.

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